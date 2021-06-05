شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة وارتفاع ملموس في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليوم عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد السبت، بمختلف مناطق المملكة.

وتوقع تقرير الأرصاد أن تكون سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتوقع مركز الأرصاد أن يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمي تصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة