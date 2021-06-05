- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة وارتفاع ملموس في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليوم عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد السبت، بمختلف مناطق المملكة.
وتوقع تقرير الأرصاد أن تكون سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتوقع مركز الأرصاد أن يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمي تصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية.
درجات الحرارة المتوقعة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة وارتفاع ملموس في درجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.