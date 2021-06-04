شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «وزارة الصحة»: الجرعة الثانية من لقاح كورونا ليست شرطاً للسفر الدولي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة الدكتور عبد الله عسيري، أن الجرعة الثانية ليست شرطا للسفر الدولي عموماً.

وأوضح أن الدول التي تطبق الحجر المؤسسي على القادمين تنظر إلى معدلات انتشار المرض والمتحولات في بلدان القادمين إليها بغض النظر عن حالة التحصين لدى المسافر.

وقال “عسيري” عبر تويتر: “هناك دول اعتمدت ٣ أشهر بين الجرعتين ودول ٤ أشهر قبل أن تبدأ جدولة الجرعة الثانية والوضع الوبائي والتركيبة السكانية هي الفيصل”.

وأضاف: “تظهر متابعة مستويات المناعة بعد الجرعة الأولى من لقاحات كوفيد 19 أنه ليس هناك مدة مثالية بين الجرعتين بل أن تأخير الجرعة الثانية يحفز المناعة بشكل أفضل في بعض اللقاحات”.