شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد»: درجات الحرارة والأمطار في الصيف أعلى من المعدل على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون درجات الحرارة السطحية خلال فصل الصيف -بمشيئة الله- أعلى من المعدل على أغلب مناطق المملكة بدرجة واحدة باستثناء المدن الساحلية بنصف درجة عن المعدل. كما توقع المركز أن تكون الأمطار في فصل الصيف -بإذن الله-، أعلى من المعدل على منطقة جازان والمدن التالية: مكة المكرمة، والطائف وخميس مشيط وأبها ونجران. وكان المركز الوطني للأرصاد قد أوضح أن الأحساء والقيصومة قد سجلت ٤٦ ْ في الظل كأعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم الجمعة.

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