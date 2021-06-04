شكرا لقرائتكم خبر عن هل فيروس كورونا ينتقل عبر دم المريض؟.. «الصحة» ترد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، حقيقة انتقال عدوى فيروس كورونا، عبر دم المريض. وتلقى حساب “الصحة 937” عبر تويتر تساؤلا جاء فيه: “هل مرض كورونا ينتقل في دم المريض؟”. وردت الصحة بقولها: “بشكل عام ينتقل فايروس كورونا الجديد من الأشخاص المصابين عن طريق الرذاذ التنفسي أو عن طريق ملامسة الأسطح أو المنتجات الملوثة بالفيروس، كما أن مدى انتقال العدوى يعتمد على حسب التزام الشخص باتباع إرشادات الوقاية”.

كانت هذه تفاصيل خبر هل فيروس كورونا ينتقل عبر دم المريض؟.. «الصحة» ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.