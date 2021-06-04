أطباء يوضحون.. ماذا نأكل في العشاء ومتى نتعشى؟

الكويت - هبة التوبجي - أوضحت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، لماذا يجب تناول العشاء قبل ثلاث – أربع ساعات من الخلود إلى النوم، مشيرة إلى الأطعمة الملائمة لهذه الوجبة.

ووفقا لها، إذا كان الشخص عادة يذهب إلى النوم في الساعة الحادية عشر ليلا ، فعليه أن يتناول وجبة العشاء بين الساعة السادسة والسابعة مساء. لأن هذا مرتبط بالأنسولين، الذي يرتفع بصورة حادة بعد تناول الطعام مباشرة، ويعود إلى مستواه الطبيعي قبل الذهاب إلى النوم.

وتقول، “تسمح هذه العملية للجسم ليلا باستخدام احتياطي الدهون كطاقة. كما من المهم ألا تقل الفترة الفاصلة بين وجبة العشاء ووجبة الفطور عن 12 ساعة. لذلك عند تخطيط النظام الغذائي، يجب أخذ هذه المسألة بالاعتبار. فإذا تناول الشخص وجبة العشاء في الساعة الثامنة مساء، فإن عليه عدم تناول وجبة الفطور قبل الساعة الثامنة صباحا”. وتضيف يجب أن تعادل وجبة العشاء 20% من حجم الأطعمة التي نتناولها في اليوم.

وتنصح الخبيرة بتناول الخضار المطهوة وقطعة لحم أو سمك، أو مأكولات بحرية، في وجبة العشاء وتقول، “من المهم اختيار الأطعمة التي توفر شعورا بالراحة وعدم الرغبة بتناول الطعام خلال 3-4 ساعات قبل النوم”.