شكرا لقرائتكم خبر عن «واتساب» يعمل على ميزة طال انتظارها تخص «نقل المحادثات» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
تعمل شركة واتساب على خاصية جديدة، ستطور تجربة استخدام تطبيق الدردشة الشهير بالنسبة للمستخدمين بشكل غير مسبوق.
ووفقا لشبكة سكاي نيوز نقلاً عن موقع “وا بيت إنفو”، فإن التطبيق سيفتح خاصية جديدة، وهي نقل جميع المحادثات بتاريخ المحادثة الطويل، من هاتف إلى آخر، حتى لو كان النقل بين هاتفين أحدهما من أبل والآخر أندرويد.
كما ستتيح الخاصية نقل جميع المحادثات، وعدم فقدان الرسائل السابقة، عند تحويل رقم الهاتف الخاص بالمستخدم.
وقال التقرير إن الخاصية جديدة في فترة التجارب حاليا، وقد تبدأ الشركة بتطبيقها في القريب العاجل.
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