شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يوضح الإجراء المُتبع عند نسيان كلمة المرور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضح تطبيق توكلنا الإجراءات الواجب اتباعها عند نسيان كلمة المرور للزائر.

وقال التطبيق عبر حساب خدمة المستفيدين على تويتر، إنه عند نسيان كلمة المرور للزائر من خلال صفحة الدخول يتم اختيار “نسيت كلمة المرور” ثم اختيار نوع المستخدم خليجي/ زائر.

وأوضح أنه بعد ذلك يتم اختيار جواز سفر، ثم إدخال رقم الجواز وتاريخ الميلاد والجنسية ورقم الجوال.

وأشار إلى أنه بعد المطابقة سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم الجوال المسجل.