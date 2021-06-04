"تويوتا" تكشف عن موعد إطلاق سيارة bZ4X الكهربائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 يونيو 2021

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كشفت شركة ”تويوتا“ اليابانية لصناعة السيارات، عن سيارة الكروس أوفر الكهربائية ”bZ4x“ لأول مرة على مستوى العالم قبل شهرين.



والآن كشفت الشركة عن بدء بيع السيارة، اعتبارًا من أوائل العام 2022، في الولايات المتحدة، بحسب موقع ”إنغادجيت“.

وتتميز سيارة تويوتا bZ4X الاختبارية بقاعدة عجلات طويلة مع تصميم مميز بمساحة داخلية واسعة، وتصميم المقصورة الداخلية لتعزيز راحة السائق على الطريق

وتم وضع لوحة المعلومات بشكل منخفض فوق عجلة القيادة، وهو ما يساعد بتوسيع الإحساس بالمساحة، ويزيد أيضًا من مدى الرؤية للمساعدة في القيادة الآمن

ومن المقرر أن تكشف الشركة المزيد من المعلومات حول طراز إنتاج Toyota bZ4X في وقت لاحق من هذا العام.

وتخطط تويوتا للتوسع لإنتاج حوالي 70 طرازًا كهربائيًا على مستوى العالم بحلول عام 2025، وستضم هذه المجموعة المستقبلية 15 سيارة BEV مخصصة، بما في ذلك 7 تحمل العلامة التجارية Beyond Zero، كما تعتزم تويوتا توفير الكهرباء لشاحنات ”البيك أب“ في المستقبل القريب، ما يساعد بدفع الشركة نحو هدفها المتمثل في تحييد الكربون بحلول عام 2050.