الزياني: مشروع تصنيع "سبوتنيك V" في البحرين يدل على ثقة دول الخليج في التقنيات الروسية

دبي - محمود عبدالرازق - وصرّح الوزير الزياني أن "ثقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية حقبة "ما بعد الكوفيد" مشجعة.

وقال الزياني: إنه "لأمر رائع أن نرى الثقة التي أظهرها الرئيس بوتين خلال خطابه، أعتقد أن العالم يقترب من "عصر ما بعد الكوفيد" بثقة واستعداد للتعاون ... والاستعداد للتحديات في وقت مبكر. مشيرا إلى أنها كانت النقطة الرئيسية في خطاب الرئيس.

وفي وقت سابق، وافق صندوق الاستثمار المباشر الروسي وصندوق الثروة السيادية البحريني "ممتلكات" ومجموعة بينوفارم على بناء مصنع لإنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" في البحرين. وتم التوقيع يوم الخميس الماضي على هذا التعاون بين البلدين على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

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وقال الوزير الزياني: إننا "محظوظون لأننا وقعنا أمس مذكرة تفاهم بشأن إنتاج اللقاح، مما يدل على ثقتنا في اللقاح الروسي وثقتنابالتقنيات الروسية، خاصة في قطاع الصحة وفي الوقت المناسب عندما احتاجه العالم".

ويحتل "سبوتنيك V" المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من قبل المنظمين الحكوميين، حيث تمت الموافقة عليه في أكثر من 63 دولة، بعدد سكان إجمالي أكثر من 1.5 مليار شخص (مع الهند أصبح العدد يفوق 2.8 مليار شخص). وتم تسجيل العقار كجزء من ترخيص الاستخدام الطارئ.

ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "غامالي"، في 19 نيسان/ أبريل 2021، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6%، وذلك بناء على تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم.