شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأردنية تضبط 3 أشخاص بعد قتلهم شاب خلال مشاجرة فى عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت قوات الأمن فى الأردن، القبض على 3 أشخاص قتلوا شابا، إثر مشاجرة فى منطقة جبل الزهور بالعاصمة عمان، بحسب وكالة عمون الاردنية.

وقال مصدر أمنى أردنى، إن المواطن أسعف إلى مستشفى البشير الحكومى إثر تعرضه للضرب من قبل 3 أشخاص وما لبث أن فارق الحياة.

وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية تحركت للمكان وتم التعرف على الأشخاص الفاعلين وتم ضبطهم واصطحابهم إلى المركز الأمنى المختص.

وأشار إلى أنه تم إرسال الأشخاص المضبوطين إلى المدعى العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.