شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لمنح لقاحات كورونا لعدة دول من بينها مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، تخطط لتوزيع فائض اللقاحات المضادة لكورونا على عدة دول بينها مصر.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان، أن خطة البيت الأبيض لتوزيع فائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تتضمن مصر والضفة الغربية وغزة والأردن والعراق واليمن.

وكان بايدن أعلن في مارس الماضي، أن بلاده ستقدم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للعالم بعد توفير التلقيح لجميع الأمريكيين.