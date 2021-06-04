شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يؤكد للكاظمى دعم فرنسا لإرسال مراقبين لإسناد عمل مفوضية انتخابات العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الفرنسي ماكرون لرئيس الوزرء العراقى مصطفى الكاظمي، دعم فرنسا لإرسال مراقبين لإسناد عمل مفوضية الانتخابات العراقية، ودعم الحكومة العراقية في التحضير للانتخابات المبكرة، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز في خبر عاجل لها.

وكان استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، الثلاثاء، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون بين العراق والبنك الدولي في مختلف البرامج والمجالات، وما يتعلق بآليات مكافحة الفساد وإعادة بناء هيكلية الخدمة العامة بما يرفع من الكفاءة، ويؤسس للتنمية المستدامة والاستثمار الأمثل للثروة البشرية، كما تمت مناقشة بعض مشاريع البنك الدولي المتلكئة في العراق والاتفاق على السبل الكفيلة لإعادة تفعيلها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقى، تصميم العراق، بالرغم من كل التحديات، على المضي في طريق الإصلاح الاقتصادي، وفق رؤى طويلة الأمد تعتمد على حلول ناجعة.

وبين الكاظمى أن الحكومة تضع نصب أعينها مصالح العراق أولاً واحتياجات الشعب العراقي، بالإضافة إلى الاستفادة من المشورة التي تقدمها المؤسسات المالية الرصينة مثل البنك الدولى.