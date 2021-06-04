شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تعلن إعادة التيار بعد انقطاعه في رفحاء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اكتمال إعادة التيار الكهربائي للمشتركين المتأثرين بانقطاعه خلال الساعات القليلة الماضية في محافظة رفحاء.
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن حدوث عطل فني طارئ بشبكة الكهرباء تسبب في انقطاع الخدمة، وأشارت إلى أن الفرق الميدانية تعمل بشكل مكثف على إصلاح الأعطال التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي.
من جانبه وجه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالعمل على معالجة أسباب انقطاع التيار، كما وجه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المولدات الاحتياطية.
كانت هذه تفاصيل خبر «الكهرباء» تعلن إعادة التيار بعد انقطاعه في رفحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.