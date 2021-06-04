شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تعلن إعادة التيار بعد انقطاعه في رفحاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اكتمال إعادة التيار الكهربائي للمشتركين المتأثرين بانقطاعه خلال الساعات القليلة الماضية في محافظة رفحاء.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن حدوث عطل فني طارئ بشبكة الكهرباء تسبب في انقطاع الخدمة، وأشارت إلى أن الفرق الميدانية تعمل بشكل مكثف على إصلاح الأعطال التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي.

من جانبه وجه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالعمل على معالجة أسباب انقطاع التيار، كما وجه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المولدات الاحتياطية.