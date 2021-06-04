بلينكن يلتقي ممثلي المؤسسات الفلسطينية في الولايات المتحدة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت "وفا" الفلسطينية، بأن الوفد سيحمل مطالب محددة تم التوافق عليها، وأهمها المطالبة بموقف أمريكي تجاه قضية حي الشيخ جراح، والالتزام المالي الأمريكي تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

كما سيحمل الوفد مطالب تتعلق بالتوسع الاستيطاني، وحصار قطاع غزة، بالإضافة إلى مطالبة الولايات المتحدة بافتتاح ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في أمريكا.

ووفق الوكالة الرسمية، سيكون على أجندة هذا الوفد المطالبة باعتراف أمريكي بالدولة الفلسطينية، كشرط لبقاء حل الدولتين على قيد الحياة.

هذا وكانت الخارجية الأمريكية، قد أعلنت سابقا عن اللقاء مع المؤسسات الفلسطينية، حيث سيعقبه لقاء مع ممثلين عن إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية.