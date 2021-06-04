قطر تعلق على مشاركتها كضيف شرف في منتدى "سان بطرسبورغ" الدولي

دبي - محمود عبدالرازق - وقال رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية، خالد بن خليفة آل ثاني، "نسعد بمشاركة دولة قطر في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي كضيف شرف هذا العام".

وتابع آل ثاني قائلا: "تأتي هذه المشاركة الواسعة بتوجيهات من سمو الأمير المفدى من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي مع روسيا الاتحادية، والتي تشهد تطورا ونموا كبيرين في مجالات حيوية عدة".

في سياق متصل، تمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدولة قطر بطولة عالمية ناجحة في استضافتها لكأس العالم بكرة القدم عام 2022، كما هنأ الرئيس بوتين أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثان بعيد ميلاده.

وقال بوتين، الذي كان يتحدث اليوم الجمعة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "بالفعل في الأسبوع المقبل، ستبدأ العاصمة الشمالية لروسيا باستضافة مباريات البطولة الأوروبية لكرة القدم. وفي هذا الصدد، أود أن أبعث بأطيب تمنياتي إلى صديقنا العزيز أمير قطر، الذي احتفل في الأمس بعيد ميلاده، أود تهنأتك بعيد ميلادك صاحب السمو، وأنا واثق من أن قطر ستقيم بطولة العالم لكرة القدم بنجاح كبير العام المقبل".

ويشارك الأمير القطري بمنتدى سان بطرسبورغ الإقتصادي الدولي عبر الفيديو، بعد دعوة روسية لدولة قطر للمشاركة كضيف.

ويعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في عام 2021 في الفترة من 2 إلى 5 يونيو بحضور شخصي وتعتبر وكالة "سبوتنيك" هي الشريك الإعلامي لـلمنتدى.