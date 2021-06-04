شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة و26 حالة وفاة بفيروس كورونا في العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، 4 آلاف و157 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى مليون و218 ألفًا و524 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز) - أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 16 ألفًا و488 حالة، كما تم تسجيل 4 آلاف و126 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و133 ألفًا و347 حالة بنسبة شفاء 93%.

وأشارت إلى تلقي 20 ألفًا و507 أشخاص للقاح ضد "كورونا"، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي من تلقوا اللقاح في البلاد 637 ألفًا و455 شخصًا.