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أسرة “ابراهيم بن سعد عسيري ” تشكر كل من قدم لهم العزاء في فقيدتهم

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الخليج - حسن القبيسي 0 تبليغ

الخليج - حسن القبيسي

الكويت - هبة التوبجي - تتقدم أسرة  ابراهيم بن سعد عسيري بالشكر والتقدير لكل من قدم لهم العزاء في فقيدتهم أم عادل والتي إنتقلت إلى رحمه الله يوم الجمعة الـموافق 16  من شهر شوال  .

وبين الاستاذ / ابراهيم بن سعد عسيري زوج الفقيدة بأنه يقدم الشكر لكل من عزاهم في فقيدتهم سواء كان ذلك حضورياً او عبر الاتصال الهاتفي او عبر الرسائل في مختلف وسائل التواصل .

وأضاف لا أستطيع أن أقول لهم الا جزاكم الله كل خير وتقبل الله دعاءكم ورحم الله والديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين ولا أراكم الله مكروهاً والحمد لله رب العالمين .

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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