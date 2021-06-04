السديري : روسيا واحة امن وأمان

الكويت - هبة التوبجي - اكد الوزير المفوض للشباب والرياضة بمجلس جامعة الدول العربية الدكتور الهادي السديري اقتناعه بالاداء المتميز لروسيا في كل المجالات وعلى كل المستويات .

وقال السديري الذي يترأس الإتحاد الدولي لرياضة الملاكمة العربية بمناسبة مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ٢٠٢١ المقام حاليا ان روسيا نجحت بامتياز بمكافحة وباء كورونا بمعرفة ومؤهلا وشجاعة العلماء الروس وهي الافضل على مستوي العالم.

ورحب الوزير المفوض بكافة المشاركين والضيوف ومنظمي منتدي سان بطرسبورغ الاقتصادي العالمي 2021 مشيرا ان الاقتصاد الروسي قد تعزز على الرغم من العقوبات المناهضة وان روسيا احدى الدول الواعده للغاية لجذب الاستثمار بما تتمتع به من مميزات كبيره فى مجال الصناعة والسياسة والرياضة وبنى تحتية عملاقة ولوجستية وخاصة الأمن والأمان والاستقرار الدائم.

واشار الى ان الاتحاد الدولى للملاكمة العربية سينظم اكبر حدث رياضي عالمي بالعاصمة موسكو معبرا عن شكره لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين من أعماق القلب على موقف بلاده الثابت والواضح لدعم البطولة والداعم للسلام وحقوق الانسان والعدالة وزرع المحبة بين العالم .

وقال السديري ان روسيا الاتحادية لها تاريخ زاخر وترتبط بالدول العربية بعلاقات متينة عبر التاريح وفى العديد من المجالات.

ووجه المسؤول الرياضي العربي الدعوة لرجال وسيدات الأعمال العرب للاستثمار بروسيا الاتحادية التي تعتبر واحة أمن وأمان .

وتقدم في ختام حديثه بجزيل الشكر لرجل السلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولدوره في ترسيخ القانون الدولي وحقوق الانسان وإحترام الشرعية الدولية ودعمه المستمر للدول الفقيرة وتطوريرها فى كافة المجالات.