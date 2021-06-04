شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح مميزات «هوية مقيم الرقمية» المتاحة عبر تطبيق «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت المديرية العامة للجوازات، مميزات “هوية مقيم الرقمية” المتاحة عبر تطبيق أبشر أفراد.
وأشارت الجوازات إلى أنها تسهم في تسهيل عملية التحقق من هوية حامليها في حال عدم حملهم أصل الهوية.
وأضافت أن هوية مقيم الرقمية، تتضمن رمز الاستجابة السريعة (QR code).
وتابعت أنه يمكن تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالانترنت.
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