وزيرة الدولة الإماراتية لـ"سبوتنيك": تعاون إماراتي روسي في إنتاج لقاح ضد كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - بطرسبورغ - سبوتنيك. تصريحات الهاشمي جاءت في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

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وكانت الوزيرة الإماراتية تجيب على سؤال حول ما إذا كان هناك تعاون بين بلادها وروسيا في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا.

وقالت الهاشمي: "نعم، نحن نتعاون في هذا الاتجاه. وفي الواقع، تم التخطيط لعقد اجتماع حول هذه المسألة، بما في ذلك في سان بطرسبورغ ، لكن الشخص المسؤول عن هذه العملية لم يصل بعد من الإمارات. لكن يمكنني أن أؤكد لكم، أن العمل جار، والثمار موجودة بالفعل، وسيتم تقديم النتائج قريبًا".

وأضافت الوزيرة : "على صعيد المساعدات للدول الأخرى أثناء الوباء، أرسلت الإمارات حوالي 2000 طن من المساعدات إلى حوالي 130 دولة. كما أن الطلب على اللقاحات مرتفع للغاية، حتى مع استقرار الوضع. كما تعلمون، منذ شهر ونصف، أعلنا عن بدء إنتاج لقاح مشترك مع الصين في الإمارات العربية المتحدة. إذا لزم الأمر، فنحن على استعداد للمساعدة في تسليم اللقاحات إلى البلدان المحتاجة ".

تطلعات لاستثمارات متبادلة مع روسيا

وكشفت الوزيرة عن خطط لتطوير العلاقات الروسية الإماراتية، وآفاق تعزيز التعاون الثنائي بين موسكو وأبو ظبي، بما في ذلك في مجال الاستثمار.

وأردفت الهاشمي، ردا على سؤال حول الآفاق الحالية والقريبة للتعاون بين الإمارات وروسيا: "العلاقات الثنائية بين روسيا والإمارات تتسم بالدفء والثقة حقًا".

وتابعت: "طورنا بالفعل أهدافًا وأفكارًا وقيمًا مشتركة. خلال فترة وجودنا في المنتدى في بطرسبورغ، نود العمل بشكل أعمق وتعزيز نقاط تعاوننا. علاوة على ذلك، سنناقش تطوير التعاون في مجال الاستثمارات المتبادلة والتجارة، وكذلك تبادل المعلومات والتقنيات - لأننا مهتمون للغاية بالتجربة الروسية في هذه المسائل".

وأشارت الهاشمي بخصوص استعداد روسيا للمشاركة في معرض إكسبو 2020 في دبي: "أهم ما يميز الجناح الروسي هو التقنيات المبتكرة. نأمل أن يكون من الممكن في هذا المجال، بفضل المنتجات المعروضة، إنشاء تدفق قوي للاستثمارات المتبادلة في هذا المجال. نناقش أيضًا فرصًا لتوسيع التعاون في صناعات التكنولوجيا الفائقة. بشكل عام، هناك الكثير من الآفاق، ونحن معجبون بها".

ويبدأ الحدث رسميا اعتبارا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حتى نهاية مارس/ آذار 2022.

وأفادت الوزيرة ردا على سؤال حول الاستعدادات لمعرض إكسبو في سياق استمرار الجائحة : "بصبر كبير، فيجب أن نأخذ في الاعتبار جميع العوامل، ونحسب جميع المخاطر وننظر إلى توفر شهادات التطعيم لدى المشاركين".

ومضت بقولها: "في الوقت نفسه، ننظر إلى عدد المطعمّين في الإمارات: بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر، عندما يبدأ المعرض، نخطط لتطعيم جميع المقيمين في بلدنا تقريبًا. ومع ذلك، من الضروري الحرص على أن وسائل الحماية الشخصية كافية لجميع الضيوف والعارضين، وكذلك لحساب العدد الأمثل للزوار للحفاظ على المسافة الاجتماعية. هذا ما نقوم به في الوقت الحالي. للأسف، يجب أن نعترف بأن الوباء سيستمر لفترة طويلة، وسيتعين علينا التعايش مع المرض والتصرف في الظروف الحالية ".

هذا ويُعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2021 تحت شعار "معا مرة أخرى - اقتصاد الواقع الجديد"، حضوريا في الفترة من 2 إلى 5 حزيران/يونيو وتعتبر وكالة "ريا نوفوستي" شريكا إعلاميا للمنتدى.