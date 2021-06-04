شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يكبد المليشيات الحوثية خسائر فادحة ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية، كميناً محكماً استهدف مجاميع من مليشيا الحوثى، فى جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وفق وكالة أنباء سبأ.

وقال مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن "مجاميع من مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية غرب معسكر الخنجر إلا أن أبطال الجيش كانوا يرصدون تحركاتها منذ البداية وأوقعوها في كمين"، مؤكداً أن الكمين أسفر عن سقوط غالبية تلك العناصر بين قتيل وجريح فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، مخلفين ورائهم عتادهم وجثث قتلاهم.

ومنذ مطلع الأسبوع الجارى، يخوض أبطال الجيش والمقاومة الشعبية معارك متواصلة على امتداد مسرح العمليات في جبهة الخنجر، تكبّدت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر لا تحصى في العتاد والأرواح.

وتؤكد شهادات الجنود اليمنيين والتي سجلها فيديو للقوات المسلحة اليمنية زيف الأنباء التي تحاول الميلشيات الحوثية الترويج لها ، من تحقيق قواته انتصارات في المعارك المفتوحة بمختلف الجبهات اليمنية ويحاول الترويج لها عبر وسائل الإعلام التابعة له.