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السعودية تدعو للالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

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القاهرة - سامية سيد - رصدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تزايدا في خارطة الإصابات بفيروس () داخل المملكة خلال الأيام الماضية، حيث شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا تسوء الأوضاع.

 

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فقد أهابت الوزارة بالجميع ضرورة أخذ الحيطة، والتقيد بالتدابير الوقائية، وتطبيق التباعد الاجتماعي منعا لانتشار الفيروس، مطالبة بضرورة أخذ اللقاح حتى تعود الحياة إلي طبيعتها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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