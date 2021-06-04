شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعو للالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد ارتفاع الإصابات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تزايدا في خارطة الإصابات بفيروس (كورونا) داخل المملكة خلال الأيام الماضية، حيث شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا تسوء الأوضاع.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فقد أهابت الوزارة بالجميع ضرورة أخذ الحيطة، والتقيد بالتدابير الوقائية، وتطبيق التباعد الاجتماعي منعا لانتشار الفيروس، مطالبة بضرورة أخذ اللقاح حتى تعود الحياة إلي طبيعتها.