شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعيد فتح 10 مساجد بعد تعقيمها للوقاية من وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية فتح 10 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها فى 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 118 يومًا 1493 مسجدًا، حيث يأتى ذلك فى إطار الحرص على سلامة المصلين، وفقا لوكالة أنباء واس.



وأوضحت أن المساجد التى جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هى ثلاثة مساجد فى كل من منطقتى عسير والشرقية، ومسجدان بمنطقة القصيم، ومسجد واحد فى كل من منطقتى الرياض وجازان.



وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدى لسلامتهم.