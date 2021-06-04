الأسبوع المقبل.. الشورى يناقش تقارير السوق المالية والإسكان ومستشفى الملك فيصل التخصصي

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: يواصل مجلس الشورى الأسبوع القادم عقد جلساته العادية من أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة (عبر الاتصال المرئي) حيث يستعرض المجلس خلالها عدداً من الموضوعات المحالة إليه من الهيئة العامة بالمجلس بعد اعتمادها للعرض والمناقشة .

ويناقش المجلس خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها الاثنين القادم تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية

للعام المالي 1441/1442هـ , حيث أتمت اللجنة دراسة تقرير الهيئة وقدمت عليه توصياتها لطرحه على المجلس للنقاش ، فيما يناقش المجلس ضمن جدول أعمال الجلسة تقريراً من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441/1442هـ , وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1441/1442هـ .

إلى ذلك يصوت مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها الثلاثاء القادم على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير

السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1441/1442هـ , خلال مناقشته في جلسة سابقة, وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه ما تضمنه التقرير .

فيما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1441/1442هـ , كما يناقش تقريراً من لجنة الحج والإسكان

والخدمات, بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان (سابقاً) للعام المالي 1441/1442هـ , وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات .

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة يناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الإدارة والموارد البشرية إلى المجلس, بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1441/1442هـ , ويناقش تقريراً آخر من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , بشأن إضافة مادة جديدة إلى نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ , وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها.

وفي الجلسة العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم يصوت المجلس على عدد من التوصيات التي ستقدمها لجنة الحج والإسكان

والخدمات في تقرير ضمنته وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1441/1442هـ , وذلك بعد أن تم نقاش التقرير في جلسة سابقة .

كما يصوت المجلس في الجلسة على عددٍ من التوصيات التي ستقدمها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441/1442هـ , بعد أن تم نقاشه في جلسة سابقة , وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير .

وضمن جدول أعمال الجلسة يناقش المجلس تقرير من اللجنة الصحية , بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1441/1442هـ , وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها لطرحها على المجلس للنقاش والمداولة .

كما يناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات , بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1441/1442هـ , وذلك بعد أن أتمت اللجنة استعراض تقرير الوزارة

ودراسته من كافة جوانبه حيث قدمت عليه عدداً من التوصيات التي ستطرحها في جلسة المجلس بعد الاستماع إلى رأيها بشأنه.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة يداول المجلس بالمناقشة تقريراً من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1441/1442هـ , فيما ينتظر خلال هذه الجلسة طرح مشروع بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) من أجل إنشاء مكتب إقليمي للمركز في المملكة للمناقشة والمصادقة.