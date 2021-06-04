شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح موقف مصابي جرثومة المعدة من لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة، أن لقاح كورونا لا يتعارض مع أخذ أدوية جرثومة المعدة، مشيرة إلى أن لقاح كورونا يُنشط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس.
جاء ذلك ردا على تساؤل مواطن قال فيه: “أخذت تطعيم فايزر، وأريد استخدام علاج جرثومة المعدة.. هل يوجد تعارض بينهما أو أضرار؟”.
وذكرت الوزارة أنه «لا يوجد ما يمنع ذلك إذا دعت الحاجة الطبية، وبالجرعات المحددة من قبل الطبيب المعالج».
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