شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح 4 معلومات خاطئة متداولة عن فوائد «الكبسة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن 4 معلومات خاطئة متداولة عن فوائد منسوبة للكبسة. ونشر النمر صورة على حسابه بتويتر تداولها البعض عن 4 فوائد مزعومة، مشيراً إلى أن ما ورد فيها غير صحيح. وقد شملت المعلومات الخاطئة المتداولة: -الكبسة تسهم في تنظيم إنزيمات الجسم. -الكبسة من مضادات الأكسدة بمكوناتها التي تقوي الجهاز الهضمي. -تزيد من نشاط الجسم بسبب توابلها. -تؤخر ظهور الشيخوخة وعلامات تقدم العمر.

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