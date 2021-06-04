شكرا لقرائتكم خبر عن «الضمان الصحي»: وثيقة التأمين تغطي عمليات التبرع بالأعضاء حتى 50 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد مجلس الضمان الصحي، أن وثيقة التأمين تغطي عملية التبرع بالأعضاء مثل زراعة الكلى، في حدود 50 ألف ريال خلال مدة الوثيقة.
وقال حساب المجلس على تويتر: “تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، تكاليف إجراء عملية التبرع بالأعضاء (للمتبرع) بحد أقصى (50000) ريال ، خلال مدة الوثيقة”.
وكان مجلس الضمان الصحي، قد حدد 6 حالات تنتهي فيها التغطية التأمينية للموظف (سعودي/ غير سعودي) في القطاع الخاص.
ذكر مجلس الضمان الصحي أن التغطية التأمينية تنتهي في الحالات الست التالية: ” استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة. انتهاء مدة الوثيقة أو إلغاؤها،وفاة المؤمن له، انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل (للسعوديين)و انتقال المؤمن له للعمل لدى صاحب عمل جدي.
كانت هذه تفاصيل خبر «الضمان الصحي»: وثيقة التأمين تغطي عمليات التبرع بالأعضاء حتى 50 ألف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.