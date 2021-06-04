شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطنيْن امتهنا سرقة تجهيزات أبراج الضغط العالي بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

ألقت شرطة منطقة تبوك، القبض على مواطنين ارتكبا سرقة تجهيزات من أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الممتلكات وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا سرقة تجهيزات من أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء، تقدر قيمتها بمبلغ (1,050,000) ريال.

وأوضح أنه قد ضبط بحوزتهما الأدوات المستخدمة في السرقة، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.