السعودية.. ضبط 62 امرأة في قاعة أفراح لمخالفتهن الإجراءات الاحترازية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "وكالة الأنباء السعودية واس" عن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت 62 امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة.

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وأكد الرائد حكمي أن قواته الشرطية ضبطت هؤلاء النسوة في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، وتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت في وقت سابق، أن 40 % من سكان المملكة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد منذ بدء حملة التطعيم.

وطالبت وزارة الصحة بالمبادرة للتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح. كما تشدد السعودية الخناق على المتردّدين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من خلال منعهم من الحج والسفر إلى الخارج ودخول الجامعات ومراكز التسوق في محاولة لتوسيع رقعة التطعيم.

وتسعى المملكة لتسريع حملة التطعيم على مستوى البلاد، في خضم سعيها لإحياء السياحة واستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية، التي تشكل حجر الأساس لبرنامج "رؤية 2030" الهادف لتنويع الاقتصاد.