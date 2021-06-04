شكرا لقرائتكم خبر عن سدايا وكاوست تطلقان مركزاً بحثيا للذكاء الاصطناعى واتفاقية استراتيجية لتعزيز التقنيات بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) اتفاقية استراتيجية؛ بهدفِ توحيد الجهود بين الطرفين في العديد من المجالات، ووضع إطار شامل لتطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي وتقنياته الحديثة في المملكة العربية السعودية.

جرت مراسم التوقيع في حرم (كاوست) في ثول، ووقّع المذكرة من جانب (سدايا) الدكتور ماجد التويجري المشرف على أعمال المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الذراع الابتكاري لـ (سدايا) ومن جانب (كاوست) البروفيسور توني تشان رئيس الجامعة.

ويأتي توقيع المذكرة بين الطرفين لدعم العلوم والأبحاث التقنية والارتقاء بجودتها، وذلك بإطلاق مركز مشترك للبحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي الذي سيركز على مجالات وقطاعات عديدة أبرزها الصحة، والطاقة، والبيئة، والمياه والزراعة، والمعلوماتية الحيوية، ومعالجة اللغة الطبيعية، كما يسعى الجانبان إلى تحقيق أهداف وطنية مشتركة ومعالجة التحديات المحلية والدولية معاً في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي نحو نجاحٍ عالمي.

وبموجب المذكرة يعزم الطرفان العمل على التطوير المشترك للبرامج الأكاديمية والتدريب المهني، وتقديم الدعم المشترك للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وتسويق الأبحاث في هذا المجال، إلى جانب تسهيل تبادل الخبرات عن طريق أعضاء هيئة التدريس والطلبة، بالإضافة إلى التعاون في البنية التحتية والبيانات بهدف استخدامها في أبحاث الذكاء الاصطناعي وابتكاراته بما يتماشى مع السياسات والمبادئ التوجيهية الوطنية؛ لتحقيق أهداف وغايات سامية تدعم رؤية 2030، وتُلبي رغبة القيادة -أيدها الله- في تكاتُف الجهات وتكامُل جهودها بما يدفع بالمملكة قُدُماً.

وقال معالي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا): "ها نحن نواصل مسيرة سدايا بالعمل مع الجهات الأخرى التي نؤمن جميعاً بمدى أهميتها في تحقيق التكامل وإصابة الأهداف، فاليوم بفضلٍ من الله ثمّ بفضلِ دعم سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي المستمر تتخذ (سدايا) خطوة جديدة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتعزيز الأبحاث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي؛ ودعم الكفاءات الوطنية في هذا المجال.

مضيفاً معاليه: "ونرى أن توقيع هذه المذكرة يأتي إنفاذاً لتوجيهات قيادتنا بتوحيد الجهود بين سدايا والجهات الوطنية التي ترمي في المقام الأول إلى إحداث أثر ملموس في عدد من المجالات ذات العلاقة بتحقيق رؤية 2030".

مؤكداً أنّ النجاحات قادمة -بإذن الله- في إطار تعاون (كاوست) و(سدايا).

وقال رئيس (كاوست) البروفيسور توني تشان بهذه المناسبة:" بصفتها مؤسسة بحثية متطورة تقوم (كاوست) باستثمارات كبيرة في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، ولا شك أن شراكتنا مع سدايا ستدعم توجهاتنا الاستراتيجية لبناء القدرات والكفاءات الوطنية التي تحتاج إليها المملكة، بالتالي دفع الثورة الصناعية الرابعة في العالم التي ستجعل من المملكة وجهة رائدة في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، إضافة إلى تعزيز مساهمتها في وضع حلول لمشاكل العالم الحقيقي".

من جانبه عبّر الدكتور ماجد التويجري عن تطلعهِ إلى بلوغ الأثر من المذكرة، مستشهداً بقوة البنى التحتية لكلا الطرفين، وقال: "إنّ توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم الأبحاث والعلوم التقنية خطوة لازمة في ظلّ التطورات السريعة وارتفاع معايير النجاح، ونحن نأمل أن نكون طرفاً فاعلاً لدعم هذا التطوير بتوظيف مواردنا التقنية والبشرية".