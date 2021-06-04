شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جازان: ضبط 62 امرأة في قاعة أفراح لمخالفتهن الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

أعلنت شرطة منطقة جازان، عن ضبط (62) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة لمخالفتهن الإجراءات الاحترازية.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (62) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19).

وأوضح أنه قد تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي و المسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.