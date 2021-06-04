شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطنيْن اعتديا بالضرب على عامل تموينات بالقصيم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تمكنت شرطة منطقة القصيم، من القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول وهما يعتديان على عامل تموينات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم المقدم بدر السحيباني، أن الجهات المختصة تمكنت من تحديد هوية الشخصين والقبض عليهما، واتضح أنهما مواطنان في العقدين الثاني والخامس من العمر.

وأضاف، أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما لفرع النيابة العامة.