شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطنيْن اعتديا بالضرب على عامل تموينات بالقصيم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
تمكنت شرطة منطقة القصيم، من القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول وهما يعتديان على عامل تموينات.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم المقدم بدر السحيباني، أن الجهات المختصة تمكنت من تحديد هوية الشخصين والقبض عليهما، واتضح أنهما مواطنان في العقدين الثاني والخامس من العمر.
وأضاف، أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما لفرع النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطنيْن اعتديا بالضرب على عامل تموينات بالقصيم (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.