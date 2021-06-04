الجيش اللبناني يداهم مصانع المخدرات في البقاع

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الجيش اللبناني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أنه ينفذ عمليات مداهمة واسعة في مناطق مختلفة في البقاع، بهدف ضبط معامل تصنيع المخدرات.

وأكد الجيش اللبناني في بيان جديد له أن مداهمة مصانع المخدرات تأتي في إطار جهود السلطات اللبنانية المكثفة، في الآونة الأخيرة، لمكافحة صناعة وتهريب المخدرات.

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام"، قد نشرت، أول أمس الأربعاء، بيانا عن الجيش اللبناني، جاء فيه أنه "نفذت وحدة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات في منطقة ريحا - البقاع، فجر اليوم، عملية دهم لأحد المنازل، وعدد من المستودعات، وضبطت معملا لتصنيع المخدرات يحتوي عددا من الآلات والمعدات وكمية كبيرة من المواد الأولية المستخدمة في التصنيع، بالإضافة إلى عدد من قذائف الهاون ومذنبات آر بي جي وكمية من الذخائر الحربية".

وأفاد بيان الجيش اللبناني بأن المضبوطات تم تسليمها إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.