وزير خارجية قطر ينفي تمويل الدوحة لمنظمات إرهابية

دبي - محمود عبدالرازق - وجاءت تصريحات الوزير القطري ضمن المقابلة المقامة على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وأضاف الوزير " للأسف هذه الحملة بإتهام قطر بتمويل المنظمات الإرهابية، تضلل الناس. نحن نلتزم بالإتفاقيات الدولية والعقوبات الأمريكية التي تفرضها على هذه المنظمات ونعمل بشفافية. وعلاقتنا مع حماس او طالبان لا تعني بأننا نمولهم أو نوفر لهم أي دعم. مؤكدا بان الدوحة ترى أنه من الضروري الإبقاء على قنوات للتواصل، مع المنظمات المشار إليها لإجراء مفاوضات معها".

وتابع الوزير " من المهم الإبقاء على قناة الاتصال هذه مفتوحة، والتي يمكن أن تنضم إليها مجموعة متنوعة من الشركاء. وكل هذا بهدف ضمان الاستقرار في المنطقة. إذا دخلنا في حوار ، فهذا لا يعني أننا ننحرف، و،يجب أن يفهم أن مثل هذا الاتصال يهدف إلى ضمان الأمن والسلام"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.

هذا وينعقد "منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2021"، في الفترة من 2 إلى 5 حزيران/يونيو الجاري، بحضور شخصي للمشاركين؛ وتعتبر وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي للمنتدى.