مصر تحسم الجدل بشأن منشور عن عصابات تخترق هواتف المواطنين وتبتزهم

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان له، اليوم الجمعة، إنه بالتواصل مع وزارة الداخلية، تبين أن المنشور مزيف.

ووفقا للمركز، أكدت الداخلية المصرية أن المنشور المشار إليه لم يتم إصداره من الوزارة.

وأضافت الوزارة أنه سبق رصد محاولة البعض ارتكاب جرائم اختراق الهواتف الشخصية لابتزاز الضحايا، وسبق لأجهزة وزارة الداخلية ضبط العديد من مرتكبي تلك الجرائم وتوعية المواطنين منها.

كما ناشدت المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أية جرائم من هذا النوع من خلال الاتصال على الخط الساخن (108)، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبي تلك الوقائع.