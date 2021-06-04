تونس تعلن تطعيم مليون و51 ألفا و796 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، أن مليونا و51 ألفا و796 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أمس، وهو اليوم الـ(83) من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجى.

وأوضحت الوزارة - بحسب بيان على الصفحة الرسمية، اليوم /الجمعة/ - أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الخميس بالجرعة الأولى بلغ 34 ألفا و936 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.



وذكرت الوزارة، أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 322 ألفا و894 شخصا.



وأضاف البيان، أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس 2 مليون و171 ألفا و997 شخصا.



وجددت وزارة الصحة دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة "إيفاكس".