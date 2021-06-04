شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يشن حملة واسعة على مصانع المخدرات فى البقاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أنه ينفذ عمليات مداهمة واسعة في مناطق مختلفة في البقاع لضبط معامل تصنيع المخدرات، ويأتي ذلك، في إطار جهود السلطات اللبنانية الحثيثة في الآونة الأخيرة لمكافحة صناعة وتهريب المخدرات، بحسب "روسيا اليوم".

يذكرأن، أثار ضبط كمية كبيرة من المخدرات قبيل دخولها إلى السعودية آتية من لبنان داخل الخضار والفواكه، أزمة بين البلدين، دفعت بالسعودية إلى تعليق استيراد الخضار والفواكه من لبنان في أبريل الماضي.

من جهة أخرى، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون في وقت سابق "حرص لبنان على مكافحة التهريب وإحباط كل المحاولات التي تسيئ إلى سمعة لبنان وإلى علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة".