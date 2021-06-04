إلى اللقاء ياصديقي

الكويت - هبة التوبجي - عين الحق أو( تاج ) بعد اختصار اسمه كما جرت العادة عندنا السعوديين بتغيير أسماء العمالة المنزلية عندما تصل الينا.

غادر تاج في أيام (كورونا) بعد ثلاث سنوات عمل فيها بكل تفان وإخلاص ، فهو دائم الابتسامة حريص على تعلم أمور دينه الإسلامي ، وكأنها البارحة عندما علمته صنع القهوة العربية حتى أصبح يتقنها ويتفنن في طبختها، وكأنه يوم امس عندما راقبت لغته العربية تتطور ، ويكتشف عاداتنا وتقاليدنا شيئا فشيئا ، و يخبرني أحيانا عن عادات بلده ومجتمعه ليطوي عن نفسه شيئا من وحشة الغربة ، تاج ليس عاملاً فقط يأخذ مرتبه الشهري ليرسله إلى عائلته في الهند، بل أصبح صديقا مقربا للنفس، وأخا أضطرته الحاجة للتغرب لجلب الرزق، بل أصبح صديقا أحس بقربه وأحزن لفراقه.،

الغريب عزيزي القارئ اني لم اكن أتوقع ان فراق صديقي تاج سيكون له بالغ الأثر على نفسي ، فعندما ودعته وهو ذاهب الى المطار وكأنني اودع احد اخوتي او اقرب صديق لي ، لأنني فعلا سأفتقده فطبيعة النفس البشرية السوية أنها تألف من كان ودودا مبتسما صادقا ، بعيدا عن تعقيدات الفوارق الطبقية وعوائق اللغة والثقافة .، لقد كان شخصا مسالما ودودا ، بسيطا للغاية، لذلك أحببته وأحببت فيه إبتسامته المشرقة التي يفتقدها أغنى الناس مالا أو جاها أو علما، هو لايعرف طبقات المجتمع، لكن وجدت فيه الكثير مما أفتقده في كل هؤلاء، وجدت البساطة، والرقة، والحب الصادق البعيد عن التصنع والتملق والكذب، لذلك كان حبه في نفسي أعمق وأثره في فؤادي أبلغ، تاج العامل الهندي البسيط جدا، من أعظم الدروس في حياتي، في أوساط المجتمع الذي ينظر في اللباس والمركب والجدة والمناصب والحظوظ، وربما كان التعامل معه بالمحبة والرفق، سهل علي الكثير في العلاقة معه،

الرفق بالعامل هو خلق إسلامي اصيل ، وهو من مظاهر الرحمة والتسامح و الإنسانية التي تعلمناها في هذا البلد المعطاء .

كتبه: جابر الذيابي