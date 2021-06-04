رسميا... السعودية تعلن عن 4 لقاحات معتمدة للقادمين إليها

دبي - محمود عبدالرازق - وكان أحد الأشخاص قد استفسر على الحساب الرسمي لهيئة الغذاء والدواء السعودية عن اعتماد المملكة للقاح الصيني.

وجاء رد الهيئة بأن "اللقاحات المعتمدة للقادمين إلى المملكة هي أربع لقاحات: "أسترازينيكا - فايزر - جونسون آند جونسون - موديرنا".

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وأضافت "أما اللقاحات التي تقدمها وزارة الصحة داخل المملكة فهي اللقاحات التي يتم اعتمادها من الهيئة العامة للغذاء والدواء وهي حتى الآن لقاحين، فايزر وأسترازينيكا".

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت في وقت سابق، أن 40 % من سكان المملكة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد منذ بدء حملة التطعيم.

وطالبت وزارة الصحة بالمبادرة للتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

كما تشدد السعودية الخناق على المتردّدين في تلقي اللقاح المضاد لفايروس كورونا، من خلال منعهم من الحج والسفر إلى الخارج ودخول الجامعات ومراكز التسوق في محاولة لتوسيع رقعة التطعيم.

وتسعى المملكة لتسريع حملة التطعيم على مستوى البلاد في خضم سعيها لإحياء السياحة واستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية، التي تشكل حجر الأساس لبرنامج "رؤية 2030" الهادف لتنويع الاقتصاد.