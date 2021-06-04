قطر: لا نسعى إلى إعادة العلاقات مع سوريا والوضع في لبنان "خطير"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية القطري بجلسة حوار غرب آسيا وشمال أفريقيا خطوات نحو الاستقرار" في إطار أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وعن الشأن الإيراني، أضاف آل ثاني "إيران جارتنا والعلاقات الطيبة معها أمر مهم ويهمنا، ونحن جاهزون أن نلعب دور الوسيط النزيه في مختلف قضايا المنطقة".

وأكد وزير الخارجية القطري، أنه لا يجب أن يكون هناك تصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

© Sputnik

وشدد على أنه يمكن حل الخلافات بين إيران ودول الجوار بالحوار المباشر، قائلا "نصيحتنا لإيران ودول الخليج هي دعونا نجلس سويا في حوار إقليمي".

وعن الصراع العربي-الإسرائيلي، أوضح أن هناك توافقا بشأن المبادرة العربية واللجنة الرباعية لحل الصراع في الشرق الأوسط.

وفي الشأن السوري، قال وزير الخارجية القطري إن بلاده لا تسعى لإعادة العلاقات الدبلوماسية معسوريا طالما لم يحدث تغيير على الأرض.

وعن لبنان، قال وزير الخارجية القطري إن الأزمة في لبنان مقلقة للجميع وهو بلد يعاني من وضع خطير.

وفي سياق مختلف، قال بن عبد الرحمن إن قطر جاهزة تماما لاستضافة كأس العالم 2022 وهي تركز على تنظيم بطولة مبهرة.

وانطلقت يوم الأربعاء الماضي أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي ينعقد خلال 2-5 يونيو/حزيران 2021 في سان بطرسبورغ بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين والخبراء ورؤساء الشركات من روسيا والعالم.