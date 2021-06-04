العراق يوقع اتفاقا جديدا مع إيران

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت "السومرية نيوز"، صباح اليوم الجمعة، أن وزارة الكهرباء العراقية أعلنت عن الاتفاق على جدولة الديون، وقرب إعادة إطلاقات الغاز الإيراني إلى الأراضي العراقية، مجددا.

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ونقلت عن المتحدث باسم الوزارة العراقية، أحمد موسى، أن "هناك ديونا ومستحقات واجبة الدفع للجانب الإيراني، وقد تم الاتفاق خلال لقاء وزيري الكهرباء والمالية، ومدير عام المصرف العراقي التجاري، على جدولة الديون من أجل معاودة إطلاقات الغاز الإيراني في الأيام المقبلة".

وأكد أحمد موسى على أنه "في حال معاودة الغاز الإيراني، فإن إنتاج الكهرباء العراقي سيصل إلى نحو 22 ألف ميغا واط"، مشيرا إلى أن "زيادة الإنتاج ستنعكس على زيادة عدد ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء".

وأفاد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، بأن عملية سريان الغاز من الجانب الإيراني لا تزال منحسرة بواقع 20 مليون متر مكعب فقط، من أصل 70 مليون متر مكعب تحتاجها وزارة الكهرباء في فصل الصيف.