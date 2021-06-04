أولمرت مهاجما نتنياهو: فارغ ومزيف ويحترف التمثيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد "الموقع الإلكتروني العبري كيكار"، أمس الخميس، بأن أولمرت اتهم نتنياهو، بأنه كان دائما رجلا فارغا ومزيفا ويحترف التمثيل"، مشيرا إلى أن التمثيل "جزء من الوضع الذي يقوم به حتى لا ينكشف زيفه".

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وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، تعليقا على خروج نتنياهو من الائتلاف الحاكم المقبل في البلاد، وبعد نجاح يائير لابيد، زعيم المعارضة رئيس حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل" في تشكيل ائتلاف أو حكومة جديدة، تمكنت من الإطاحة بنتنياهو، الذي مكث على رأس سدة الحكم في إسرائيل، منذ العام 2009.

وأضاف إيهود أولمرت:

عندما تحدث له ضائقة، فهو قادر على امتهان التحريض والكذب والتزييف والغش والتظاهر والخداع.