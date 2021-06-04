عالم "الإرهاب الاقتصادي".. ظريف يهاجم أمريكا

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر ظريف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أمس الخميس، انتقد خلالها الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبر أنها تقود عالم "الحقائق المقلوبة"، أو تعيش في عالم "الأبيض في الأسود".

وذكر ظريف أن الأمم المتحدة تعمل على حرمان إيران من حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب التأخير في تسديد رسوم العضوية، لكنها لم تأخذ في الاعتبار أن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي منع بلاده من تسديد نفقات شراء المواد الغذائية، ساخرا، فكيف بمستحقات رسوم العضوية لمنظمة الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الإيراني:

يمكنلمنظمة الأمم المتحدة أخذ مبلغ رسوم العضوية الخاصة بإيران من مبلغ الـ 110 ملايين دولار، التي سرقتها الولايات المتحدة في قرصنتها الأخيرة.