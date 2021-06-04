شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تدين عدوان إسرائيل على غزة وتؤكد: القطاع تحول لمجزرة للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت كوريا الشمالية الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، التى خلفت العديد من الضحايا الأطفال، وذلك بمناسبة اليوم الدولى لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء الموافق يوم 4 يونيو.

ونشرت وزارة الخارجية بحسب " روسيا اليوم" اليوم الجمعة عبر موقعها الإلكترونى مقالا بعنوان "الفظائع تجاه الأطفال التى لا يمكن تبريرها بأي شيء"، وأشارت إلى أنه "ليس من قبيل المبالغة القول إن قطاع غزة بأكمله قد تحول إلى مسلخ بشري ضخم ومجزرة للأطفال من قبل إسرائيل بسبب الغارات الجوية والقصف الهمجي الإسرائيلي لقطاع غزة في مايو".

وقالت الوزارة إن 66 طفلا فلسطينيا قتلوا في قطاع غزة وأصيب نحو 560 طفلا آخرين، وشددت على أن "ذبح إسرائيل المروع للأطفال يعد تحديا خطيرا لمستقبل البشر وجريمة ضد الإنسانية".

ودعت المجتمع الدولي إلى عدم التسامح مع أعمال إسرائيل المتهورة المتمثلة في إرهاب الدولة والإبادة الجماعية، مؤكدة على أن الفظائع الإسرائيلية في القدس الشرقية وقطاع غزة هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي.

وقد حددت الأمم المتحدة يوم 4 يونيو كيوم دولى لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، للتذكير بالأطفال الضحايا الأبرياء بسبب عدوان إسرائيل على لبنان في عام 1982.