شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية تضرب منطقة جازان بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدى لتدني الرؤية على محافظات الداير بنى مالك، العارضة، العيدابي، فيفا ، وهروب، بحسب "واس".

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 صباحًا.

يذكرأن، توقع المركز الوطنى للأرصاد السعودى فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة حائل ومرتفعات المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة على أجزاء من منطقتى الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالى والأوسط بسرعة 25-45 كم ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبى بسرعة15 -35كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالى والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .