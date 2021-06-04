شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وحار فى البحرين والإمارات والعظمى بالكويت48 ° والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة، أما الامارات الطقس وحارا نهاراً ورطبا ليلاً ، وفى البحرين حار مع تصاعد الأتربة وفى الكويت العظمى 48 °ﻡ

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة حائل ومرتفعات المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة على أجزاء من منطقتى الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالى والأوسط بسرعة 25-45 كم ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبى بسرعة15 -35كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالى والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقى صباحاً وحارا نهاراً ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية 10 - 20 تصل إلى 30 كم س.

وقال المركز فى بيانه اليومى إن الموج فى الخليج العربى سيكون خفيفا ويحدث المد الأول عند 06:23 والمد الثانى عند 22:01 والجزر الأول عند الساعة 14:36 والجزر الثانى عند الساعة 04:28 ..ويكون الموج فى بحر عمان خفيفا ويحدث المد الأول عند 17:48 والمد الثانى عند الساعة 06:55 والجزر الاول عند الساعة 11:09 والجزر الثانى عند الساعة 00:47.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 46 28 95 20 دبــى 45 29 90 15 الشارقة 45 27 90 15 عجمان 39 29 90 15 أم القيوين 41 25 90 20 رأس الخيمة 38 28 85 15 الفجيرة 38 30 85 20 العين 48 31 55 15 ليوا 47 29 75 15 الرويس 43 24 85 20 السلع 43 25 85 20 دلما 37 30 80 15 طنب الكبرى 36 29 85 15 طنب الصغرى 37 29 85 20 أبو موسى 37 29 85 20

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع لهذا اليوم، الجمعة، فى مملكة البحرين سيكون حاراً مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق، يتحول إلى حسن هذه الليلة.

الرياح شمالية غربية من 13 إلى 18 عقد، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً، وتقل سرعتها لتصل من 8 إلى 13 عقدة هذه الليلة.

وحذرت إدارة الارصاد من رياح قوية السرعة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 70% والصغرى 10%.

الكويت

درجة الحرارة الكبرى: 48 °ﻡ

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم ساعة .

نهارًا

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .