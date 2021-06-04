شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق ضخم فى واجهة مجمع تجارى بالكويت.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الدفاع المدنى فى الكويت، أن فرقها سيطرت على حريق اندلع فى الكسوة الخارجية لواجهة أحد المجمعات التجارية فى محافظة حولي، بحسب وكالة الانباء الكويتية "كونا".

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام فى الدفاع المدني، أن "مراكز إطفاء حولى والسالمية والشهداء تمكنت من السيطرة على الحريق الذى اندلع بواجهة المجمع التجارى الكائن فى منطقة حولى بنهاية شارع تونس من الجهة المطلة على الطريق الدائرى الثالث".

وأفادت بأن "الحريق لم يسفر عن أى إصابات بشرية، إلا أن عددا من المركبات المتوقفة فى مواقفه تضررت جراء سقوط ألسنة اللهب عليها"، فى حين باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.



رجال الاطفاء بموقع الحريق