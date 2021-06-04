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إخماد حريق ضخم فى واجهة مجمع تجارى بالكويت.. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الدفاع المدنى فى الكويت، أن فرقها سيطرت على حريق اندلع فى الكسوة الخارجية لواجهة أحد المجمعات التجارية فى محافظة حولي، بحسب وكالة الانباء الكويتية "كونا".

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام فى الدفاع المدني، أن "مراكز إطفاء حولى والسالمية والشهداء تمكنت من السيطرة على الحريق الذى اندلع بواجهة المجمع التجارى الكائن فى منطقة حولى بنهاية شارع تونس من الجهة المطلة على الطريق الدائرى الثالث".

وأفادت بأن "الحريق لم يسفر عن أى إصابات بشرية، إلا أن عددا من المركبات المتوقفة فى مواقفه تضررت جراء سقوط ألسنة اللهب عليها"، فى حين باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

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رجال الاطفاء بموقع الحريق

 

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 تضرر واجهة المجمع التجارى جراء الحريق 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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