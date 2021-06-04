شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إحباط تهريب 1.2 مليون حبة ألعاب نارية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أمس الخميس، من إحباط محاولة تهريب 1.2 مليون حبة ألعاب نارية.
وأوضحت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن المضبوطات عُثر عليها مخبأة بطريقة خبيثة مع ألعاب أطفال وبلاستيك.
وأضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه تم ضبط حبوب الألعاب النارية داخل إرسالية بضائع منوعة واردة عبر الميناء الجاف بالرياض.
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