ولي العهد السعودي يستقبل ولي العهد الكويتي في الرياض

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ايلاف من الرياض: وصل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الثلاثاء)، إلى الرياض في زيارة رسمية هي الأولى خارجياً منذ توليه منصبه، تلبية لدعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الذي كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي.

وتأتي زيارة ولي عهد دولة الكويت إلى السعودية في أول زيارة رسمية له منذ توليه ولاية العهد في أكتوبر 2020، تأكيداً على طبيعة الروابط التاريخية واستكمالاً لنهج البلدين المتأصل في الدفع بالعلاقات الثنائية قدماً إلى الأمام نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن هذه الزيارة شاهد على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتأتي لترسخ عمق العلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين.

من جانبه، وصف السفير الكويتي لدى السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، الزيارة بـ«التاريخية والمهمة»، وقال إن اختيار ولي العهد للسعودية كأول دولة يزورها منذ توليه يؤكد المكانة الكبيرة والمهمة للمملكة وما تمثله من أهمية لدولة الكويت، مشدداً على أن ذلك يترجم العلاقة الوطيدة والمتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأضاف في تصريح للوكالة: «هذه الزيارة تأتي امتداداً للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع قيادتي البلدين على مر العصور وتميزها بالنهج الثابت على التعاون والتكامل في كل المحافل الدولية وعلى كل الأصعدة».

وتسلم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين من أمير الكويت ويعقد اجتماعاً مع ولي العهد الكويتي