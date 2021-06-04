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ليبيا وفرنسا تبحثان تفعيل اتفاقيات التجارة والاستثمار بين البلدين

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس مع عدد من رجال الأعمال والشركات الفرنسية تحديث وتفعيل الإتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات التجارة والإستثمار.

وذكرت بوابة "إفريقيا" الإخبارية أن الاجتماع الذى عقد بالعاصمة الفرنسية باريس، بحث سُبل تعزيز التعاون بين الشركات الليبية والفرنسية وعقد شراكات بين القطاع الخاص بالبلدين والعمل على تنفيذ مشاريع إستثمارية مشتركة بليبيا تحت إشراف ومتابعة الحكومة الليبية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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