شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا وفرنسا تبحثان تفعيل اتفاقيات التجارة والاستثمار بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس مع عدد من رجال الأعمال والشركات الفرنسية تحديث وتفعيل الإتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات التجارة والإستثمار.

وذكرت بوابة "إفريقيا" الإخبارية أن الاجتماع الذى عقد بالعاصمة الفرنسية باريس، بحث سُبل تعزيز التعاون بين الشركات الليبية والفرنسية وعقد شراكات بين القطاع الخاص بالبلدين والعمل على تنفيذ مشاريع إستثمارية مشتركة بليبيا تحت إشراف ومتابعة الحكومة الليبية.